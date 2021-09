Anitta diz que prefere levar tiro a ficar na mão do governo Bolsonaro

Anitta, que já demostrou diversas vezes sua insatisfação com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), rasgou o verbo ontem. Por meio dos Stories do Instagram, a cantora reprovou o fato da manifestação pró Bolsonaro e revelou um sonho bizarro que teve envolvendo o chefe de Estado.

“Hoje inclusive eu tive um sonho muito doido, eu sonhei que o fã-clube do Bolsonaro estava na frente da minha casa pra me dar um tiro. No sonho eu saia de casa assim mesmo porque até no sonho eu prefiro tomar um tiro do que ficar na mão desses doidos”, começou Anitta.

Já em relação as manifestações, a artista detonou: “Gente eu tô confusa sobre um assunto, essas pessoas que estão lá na rua celebrando sei lá o que do Bolsonaro hoje, o dia da Independência do Brasil, elas estão celebrando o que exatamente? O Brasil está bom em qual aspecto? Tão celebrando o que? Qual a celebração, o que está rolando de bom pra celebrar? Não to entendendo, to muito confusa.”

