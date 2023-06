Anitta diz que não pode ser comparada a artistas brasileiros: ‘Minha carreira está em outro lugar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 11:37 Compartilhe

Anitta, que recentemente lançou “Funk Rave”, sua nova música de trabalho, foi detonada por conta da posição em que o hit estreou nas principais plataformas de streaming de música do país. Algumas pessoas chegaram a descrever a canção como um dos fracassos da cantora.

Sem papas na língua, Anitta disse em suas redes sociais que não pode ser comparada a artistas brasileiros: “Não tem como querer que os meus resultados no Brasil sejam comparados aos de outros artistas brasileiros que estão com a carreira focada no Brasil”.

“Eles têm divulgação focada no Brasil, têm tempo dedicado 100% ao território brasileiro… Mas então, é óbvio que essas pessoas vão ter resultados melhores e mais rápidos”, continuou Anitta. Na sequência, a artista disparou: “Hoje em dia, a minha carreira está em outro lugar. A música é outra sonoridade, com outro idioma… Tem tudo isso, mas está tudo ótimo”.

“Eu acho que vocês têm que parar de ficar catando cabelo em ovo, pois está tudo perfeito. A minha vida está maravilhosa e, para me deixar triste ou frustrada está custando um trabalho. Mas eu realmente estou muito feliz com tudo o que fiz e construí”, completou a poderosa.

Anitta diz que os resultados de seus trabalhos não podem ser comparados aos de outros brasileiros, pois sua carreira está em outro lugar: "É óbvio que essas pessoas vão ter resultado maior e mais rápido, porque hoje a minha carreira está em outro lugar." pic.twitter.com/C3QWK2XhLR — PAN (@forumpandlr) June 28, 2023

