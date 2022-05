Anitta diz que gravadora só investe se trabalho viraliza: ‘É o meu que entra’

Anitta fez uma live nesta quarta-feira (25) na qual que comentou sobre as dificuldades que enfrenta para conseguir financiamento para lançar clipes de suas músicas. A cantora explicou que muitas vezes, quando não consegue financiamento para seus vídeos, ela mesma acaba bancando esses trabalhos.

“Há coisas que eu não consigo. É por isso que eu não compro carros milionários. Quando quero fazer algo e não me dão dinheiro, é o meu que entra. A gente só vai conseguir o fazer o primeiro clipe do álbum [“Versions of Me”] agora. Como não consegui aprovação, vou fazer com o dinheiro de patrocinadores”, disse a cantora.





Anitta explicou que tem optado por fazer campanhas publicitárias para conseguir levantar dinheiro para custear as produções.

“Se eu fizer um clipe ‘meia bomba’, vocês também não vão gostar. Custa, no mínimo, US$ 300 mil (cerca de R$ 1,4 milhão) para produzir. A maioria das companhas publicitárias que faço é para investir nessas coisas. Um clipe mais elaborado tem um custo maior”, explicou Anitta.

A cantora do hit “Envolver” disse que as gravadores só têm aceitado investir em videoclipes se a música já estiver bombando na web, especialmente no aplicativo TikTok.

“A gravadora só me dá dinheiro para investir em alguma coisa depois que está viralizando. Foi o que aconteceu com ‘Gata’. Eles queriam fazer algo, estava indo superbem, mas depois decaiu. Só investem depois que dá resultado na internet”, explicou.