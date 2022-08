Anitta diz que gostaria de ir para o ‘BBB’ e que fica até 2 dias sem banho

Da Redação 09/08/2022 - 0:48 Compartilhe

Anitta foi entrevistada nesta segunda-feira (8) no “PodDelas” e, entre outros assuntos, comentou que tem vontade de participar do “Big Brother Brasil” e que chega a ficar até dois dias sem banho.

Em uma conversa no sótão de sua casa, no Rio de Janeiro —geralmente o podcast é gravado em São Paulo–, a cantora disse às apresentadoras Tatá Estaniecki e Boo Unzueta que tem “espírito de subcelebridade”.

“Tenho espírito de subcelebridade dentro de mim. Por mim, se deixar, estou no Big Brother na edição que vem. Se me soltar, eu vou. Fazer um negocinho de sub é comigo mesmo. Adoro assistir a essas coisas”, brincou Anitta.

A cantora ainda surpreendeu ao dizer que, quando está em casa, de folga, chega a ficar dois dias sem banho. “Eu não amo tomar muito banho quando estou de folga. Eu fico em casa de pijama uns dois dias e só vou tomar banho no terceiro”, revelou.

Anitta ainda disse que, provavelmente, irá se afastar dos palcos ainda jovem, que não tem interesse em envelhecer e continuar trabalhando tanto quanto faz agora.

“Não é segredo que eu tenho essa vontade. Falo desde sempre que não vou esperara ficar velha para parar, vou parar cedo. Não de trabalhar, mas de fazer música do jeito que eu faço. Talvez eu continue fazendo por diversão, por esporte, por amor. Mas não tenho vontade do compromisso de ter um hit, de fazer sucesso, de estar bombando”, explicou.