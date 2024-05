Anitta diz que foi procurada por Rodrigo Pacheco para falar sobre o RS: ‘Se colocou à disposição’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 17:05 Para compartilhar:

Na tarde desta quarta-feira, 15, Anitta confirmou nas redes sociais que foi procurada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), após fazer uma crítica ao Congresso Brasileiro e citar a tragédia no Rio Grande do Sul.

“Depois que fiz aquele post lá cobrando uma ação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também do Arthur Lira (PP-AL), esse aí eu fiquei sem resposta para sempre. Continuo bloqueada, mas, enfim… Rodrigo Pacheco me procurou e se colocou à disposição para falar sobre o assunto. Eu disse que sim, tenho interesse em encontrar para falar se for para resolver. Falar só por falar a gente vai ficar só debatendo. Não tenho paciência para ficar debatendo coisa que não vai sair do lugar”, contou a cantora, nos Stories do Instagram.

Anitta ainda afirmou que está atrás de um espaço na agenda para a reunião com Pacheco. “Eu falei que estou buscando minha agenda para conseguir encontrar. “Eu não sou política, eu sou cantora, mas eu fui nas minhas redes sociais cobrar alguma coisa e ele se colocou à disposição. Eu acho importante, espero que a gente consiga fazer algo. Entendo que na política uma pessoa sozinha não consegue salvar o mundo, mas uma pessoa com coragem consegue balançar as estruturas”, prosseguiu.

“Espero que dê alguma coisa, vou tentar arrumar esse dia. Me sinto agradecida, respeitada e ouvida. Sinto que todos nós fomos ouvidos um pouquinho. (…) Tomara que dê tudo certo. A gente tem poder, a voz do povo é muito importante. As pessoas ainda estão sofrendo. Não é porque estava trending no Twitter antes que agora não é mais importante. Lembra do caso de exploração infantil de Marajó? Todos cobraram uma fala dos artistas. Precisa cobrar dos políticos uma ação”.

“É óbvio que como artista eu sempre me coloco à disposição, mas cobrar, tem que cobrar dos políticos. Eu tenho vontade de resolver e de buscar, mas quem resolve mesmo são os políticos, por isso precisamos cobrar sempre”, finalizou Anitta