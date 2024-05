Anitta disse que está cansada de 'sustentar homens' 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/05/2024 - 10:26 Para compartilhar:

Anitta foi convidada de um episódio do reality norte-americano “RuPaul’s Drag Race” e contou que o próximo homem com quem se relacionar tem que ser tão rico ou mais que ela.

De acordo com a Forbes, a cantora é uma das celebridades mais ricas do Brasil, com uma fortuna avaliada em cerca de R$ 500 milhões.

“Procuro um homem que ganhe a mesma coisa ou mais dinheiro que eu porque cansei de sustentar homens”, afirmou.

Recentemente ela também comentou sobre um suposto relacionamento com o cantor mexicano Peso Pluma, do feat “BELLAKEO”.

“Nós nos amamos muito e acredito que isso é o que importa”, disse ela.