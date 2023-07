Anitta detalha intimidade com outras pessoas: ‘Passei quase um ano sem sexo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 10:44 Compartilhe

A cantora Anitta, de 30 anos, participou do podcast ‘High Low’, apresentado por Emily Ratajkowski, e abriu o jogo sobre sua intimidade.

Segundo a cantora, ela sempre teve facilidade em momentos íntimos com outras pessoas, mas isso mudou quando ela estava perto de completar 30 anos.

“Eu sempre me joguei e fiquei com qualquer pessoa. Falava: ‘Vamos nessa, vamos fazer sexo!’ E depois algo aconteceu e eu simplesmente mudei. Eu passei quase um ano sem sexo, foi literalmente antes de fazer 30 anos. Agora para eu ter esse nível de intimidade com alguém leva bastante tempo, não importa quem for. Trocar energia com pessoas”, contou a cantora.

Na entrevista à Emily, Anitta relembrou que foi vítima de um abuso quando mais nova e explicou o motivo de ter aberto o caso em seu documentário.

“Quando eu era adolescente, eu passei por uma situação ruim, eu sofri um abuso, perdi minha virgindade em um abuso e abri isso no meu documentário porque foi descoberto. Tive que entender que isso se tornaria público sem meu controle e eu pensei, eu nunca tinha dito para minha família, mas eu não queria que as pessoas soubessem disso por outra pessoa. Se fossem descobrir, que soubessem por mim. Eu odeio quando me ameaçam. Se alguém vem me ameaçar, eu respondo e opto por fazer da minha maneira”, detalhou.

Anitta também afirmou que precisou deixar de compartilhar coisas pessoais porque passou a se sentir desprotegida de boas sensações.

“Eu costumava compartilhar cada parte da minha rotina, porque isso é muito comum. Eu comecei a me sentir desprotegida, não sobre segurança física, mas sobre energia. Eu parei de compartilhar as coisas que eu estava fazendo, mas sem deixar de mostrar a minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito diferente de quando estou trabalhando quando comparado a quem eu sou. Às vezes as pessoas encontram comigo, e eu tenho um lado meu que eu nunca mostro, e isso tem a ver com a persona de ‘Anitta’ que criei, que é muito insegura, sentimental, eu choro bastante… as pessoas não imaginam isso”, comentou.

Ainda na entrevista, a cantora falou sobre as cirurgias plásticas já realizadas por ela e as críticas recebidas pelos procedimentos estéticos.

“Quando eu fiz cirurgias plásticas, todo mundo sabia, eu contei para todo mundo. Não era como hoje [em que as pessoas mostram], você não via isso. Para mim, foi muito louco porque eu não entendia porque, se todo mundo faz, você não podia dizer que fez, e as pessoas ficavam falando mal de mim por algo que todo mundo faz… Foi muito triste, mas isso nunca me fez querer desistir”, completou.

