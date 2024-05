Anitta desabafa sobre nova fase ‘serena’ após sessões de kundalini: ‘Hoje, nada me atinge’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/05/2024 - 14:32 Para compartilhar:

Anitta, 31 anos, abriu o coração sobre a nova fase que está vivendo e contou estar “mais calma e serena”, após ter decidido se cuidar espiritualmente. Ela relembrou que ficou doente e internada em estado grave, no final de 2022, e ter recorrido ao kundalini, um tipo de tratamento energético a que muitas famosas já se submeteram.

“Minhas prioridades eram: sucesso, dinheiro, poder, ser a mais conhecida, a mais famosa. Hoje em dia as minhas prioridades são: estar bem comigo mesma, mandar mensagens boas para as pessoas, fazer com que as pessoas entrem nessa mesma vibração”, desabafou ela em um bate-papo no YouTube com Thais Galassi, responsável por fazer a ativação na artista a cada dez dias.

“Eu era estressada 24 horas. Hoje, nada me atinge”, garantiu a estrela pop.

“Faço várias sessões de coisas que vão me limpar energeticamente. Para perdoar, pedir perdão, enxergar o seu erro. Fiquei muito tempo no hospital, e era uma coisa que ninguém sabia explicar o que era. Não falo tanto sobre isso porque não sei explicar o que tive. Fiz exame de câncer, disso, daquilo, e não tinha uma explicação”, revelou Anitta sobre o atendimento médico que recebeu.

A cantora relatou dificuldades que enfrentou naquela ocasião e como superou o problema de saúde.

“Eu estava mal e não conseguia subir o segundo andar da minha casa. Era uma falta de energia vital mesmo. Só melhorei quando comecei a tratar da minha espiritualidade de verdade”, disse.

Anitta aproveitou o bate-papo para explicar o que é o Kundalini.

“É você trazer para sua vida e entender: o que das atitudes na minha vida influenciam para que o meu espiritual não corra da maneira que eu gostaria. Quando eu tive essa noção de entender que eu tenho que fazer o meu papel, aí tudo mudou. Tem uma coisa da gente de dizer: ‘isso é fulano que está me sabotando’. Tudo isso existe, mas a frequência que você está entrando influencia”, analisou ela.

Quando tudo aconteceu, a cantora estava no auge do seu sucesso e com seu hit “Envolver” chegando ao Top 1 Global, em março de 2022. Apesar da realização profissional, a artista se sentia infeliz.

“Eu já tive o reconhecimento do mundo inteiro, e isso não traz para você o seu reconhecimento interno. Todos eles podem chegar num momento e te endeusar, como aconteceu comigo. Mas não adianta o país inteiro dizer que você é um máximo, eu não estava me sentindo um máximo. Fui número um no mundo e não estava me sentindo o máximo. Eu estava mal, infeliz”, relembrou.

“Hoje em dia, eu posso não ser a número um, mas eu estou tão bem. E está ótimo assim. Antes, eu tinha essa missão de não deixar a bola cair. Só que você não vive, não tem tempo para curtir, tempo para a família. Para mim, todo o sucesso é maravilhoso, mas dá para eu ter aí metade desse sucesso, que ainda me deixa bem feliz, pois vou estar fazendo o que amo e ainda consigo curtir, passear, aproveitar, viver os outros âmbitos da vida”, finalizou ela.

Kundalini

A kundalini é considerada um tipo de energia divina feminina (ou Shakti) presente na base da espinha de todos os seres humanos. Os adeptos de cuidados espirituais acreditam que, quando cultivada e despertada, a kundalini é capaz de promover a liberação espiritual do indivíduo, levando-o para um nível elevado de felicidade e consciência.

