Anitta desabafa sobre falta de tempo: ‘Não tenho vontade de desacelerar, quero realmente parar’

Uma das atrações do Carnatal 2024 neste fim de semana, a cantora Anitta voltou a desabafar sobre a falta de tempo e os planos de aposentadoria. Em entrevista aos jornalista que cobrem o evento na cidade de Natal (RN), a cantora lembrou que já faz um tempo que planeja sua aposentadoria.

“Não é de hoje que eu falo da minha vontade de me aposentar. Já era para ter acontecido aos 30 anos. Não tenho vontade de desacelerar, quero realmente parar”

Segundo ela, algumas coisas que aconteceram a fizeram adiar esses planos. Mas a ideia é falar sobre o assunto para ir “preparando” os fãs. Anitta disse ainda que ama seu trabalho, mas que está “realmente cansada”.

A cantora de 31 anos afirmou ainda que não tem planos ainda do que vai fazer quando encerrar sua carreira musical. “Ainda não sei como seria parar”.

Anitta, que namora o jogador de futebol Vinicius Souza, se abriu também sobre as dificuldades na vida pessoal por conta da falta de tempo, incluindo sua vida amorosa.

“Estar no topo prejudicou muito minha vida amorosa, pois eu não estava dando atenção a isso. Estava muito focada em minha carreira e na segurança financeira. Já conquistei tudo na minha vida profissional e me sinto realizada e completa nesse aspecto, consigo dedicar mais tempo, atenção e a energia em construir uma vida em família, não só em termos de relacionamento amoroso, mas com a minha própria família”.

Além do trabalho, a falta de tempo, segundo Anitta, é “culpa” do “vício em celular”, que leva à ansiedade. “Grandes vilões para os relacionamentos”, diz.

“Hoje em dia, com a internet, com tanta informação, com esse vício em celular que todo mundo está e com essa ansiedade complicada de vencer, é difícil construir um relacionamento a dois. Essa dificuldade só se vence com muito autoconhecimento e muita prática da espiritualidade”