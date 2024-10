Anitta desabafa sobre abuso que sofreu aos 14 anos: ‘Me senti suja’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/10/2024 - 15:14 Para compartilhar:

Anitta falou sobre o abuso sexual de que foi vítima, aos 14 anos de idade. A popstar brasileira fez sério desabafo durante entrevista para a série documental “Great Day with J Balvin” (AppleTV), uma produção na qual o cantor colombiano J Balvin conversa com amigos famosos.

“Quando eu era adolescente, com uns 14 anos de idade, eu perdi a minha virgindade sendo abusada por alguém que eu conhecia. Para mim, foi uma mistura de sentimentos. Não sabia como reagir, não contei para a minha família, para ninguém… só vivi com aquilo por muitos anos”, relatou ela sobre o trauma com o qual passou a conviver desde muito jovem.

+Anitta compartilha novas fotos em retiro xamânico: ‘Consciência é minha virtude’

+Quem são os artistas brasileiros mais ouvidos pelos estrangeiros em 2023 no Spotify?

Anitta já havia falado sobre o abuso de que foi vítima em “Anitta Made in Honório”, uma série documental sobre sua vida que foi lançada em 2020.

“Quando eu tinha de 14 para 15 anos, eu conheci uma pessoa. Eu tinha medo dele. Ele era autoritário comigo, falava de forma autoritária”, disse ela, aos prantos.

“Ele estava muito nervoso, muito estressado, e eu estava com bastante medo das reações dele quando ele estava estressado, e eu acabei perguntando se ele queria ir para um lugar só nós dois”, continuou a cantora em seu relato para a série com J Balvin.

“Quando cheguei lá, eu realizei que não era certo eu fazer aquilo por medo. E falei que não queria mais. Mas ele não ouviu. Ele não falou nada. Só seguiu fazendo o que queria fazer. Quando ele acabou, ele saiu, foi abrir uma cerveja e fiquei olhando para a cama cheia de sangue”, detalhou ela.

A cantora confessou que se culpava pela violência sofrida: “Vivi com isso por muitos anos e, nesse ponto, eu me senti tão suja, miserável e culpada. Eu tinha em minha mente a imagem de um sonho e como eu queria que as coisas fossem, e não eram. E eu me culpei”, contou Anitta, que conseguiu se livrar do sentimento de culpa faz pouco tempo.

“Faz muito pouco tempo que eu parei de achar que isso é culpa minha, que eu parei de achar que eu causei isso para mim. E eu sempre tive medo do que as pessoas iam falar: ‘Como ela pode ter sofrido isso e hoje ser tão sexual, ser tão aberta?’. Eu não sei”, observou.

Ao amigo, Anitta explicou o que a teria levado a pensar que ela era a culpada pelo que aconteceu, mesmo ela tendo sido vítima.

“Na nossa sociedade, nós mulheres somos treinadas para sentir que tudo é nossa culpa. É porque você se veste assim, ou se comporta de tal maneira… quando uma mulher é abusada, questionam: ‘O que ela fez para ser abusada? O que ela estava usando? Como estava se comportando?’. (…) Nunca é culpa do cara. Nós sempre fazemos algo para o cara fazer aquilo”, contou ela.