Anitta curte o Natal dançando de biquíni fio-dental na piscina

Anitta aproveitou bem o Natal com amigos e familiares em sua casa, no Rio de Janeiro. Ela postou vários vídeos dançando e se divertindo com as pessoas em seu Instagram.

Em um desses vídeos, Anitta aparece dançando na piscina usando um biquíni fio dental vermelho ao som de ‘Eu não vou embora’, que ela mesma canta com MC G15 e DJ Zullu.

Veja abaixo alguns vídeos de Anitta curtindo o Natal com amigos e familiares: