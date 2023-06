Anitta curte noitada ao lado de Vinícius Júnior e outros famosos em Miami

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/06/2023 - 8:56 Compartilhe

A cantora Anitta usou suas redes sociais para compartilhar alguns encontros especiais em Miami, nos Estados Unidos. No Instagram, a artista divulgou fotos e vídeos curtindo uma festa ao lado do jogador Vinícius Júnior, do cantor L7nnon e do ator André Lamoglia.

Nos diversos cliques publicados por Anitta, a ‘Girl From Rio’ aparece se divertindo na companhia dos amigos famosos.

Depois da noitada com os artistas, Anitta publicou alguns stories deitada em uma cama e brincou: “Acho que estou ficando velha”.

