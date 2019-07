“Minha bunda vem com 500 celulites”, diz Anitta sobre Photoshop

Em seu Instagram, Anitta compartilhou uma série de fotos do ensaio que fez para revista colombiana Don Juan. Na legenda, ela fez críticas ao uso de Photoshop nas imagens. “Olá, Colômbia. Estamos na capa da revista Don Juan. Eu adorei (na vida real, minha bunda vem com 500 celulites de cada lado, mas também gosto de sonhar um pouco com o Photoshop que aparece aí)”, escreveu a cantora.

Mesmo com as críticas feitas por Anitta, seus fãs não ligaram muito e deixaram uma série de elogios nos comentários. “Treinar para ficar com a bunda da Anitta”, “Gata demais” e “Madre de dios” foram algumas das mensagens.

Confira o post da cantora abaixo:

https://www.instagram.com/p/B0fxiuFHbce/