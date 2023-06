Anitta critica nova temporada de ‘Black Mirror’ e recebe resposta atravessada da Netflix

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2023 - 16:04 Compartilhe

A cantora Anitta postou no Twitter que assistiu a nova temporada de Black Mirror, da Netflix, mas que não estava compreendendo o roteiro. Segundo a artista, os diálogos estavam “mal feitos” e as histórias eram “bobas e sem propósito”. Para ela, apenas o primeiro episódio, intitulado A Joan é péssima [em tradução livre], é o único que vale a pena, pois o resto “vai só ladeira abaixo”.

No entanto, a conta da plataforma de streaming do Brasil, disse que a série está “focada na carreira internacional” – em alusão as diversas entrevistas que a brasileira expôs seu desejo de focar no mercado estrangeiro.

Alguns minutos depois, eles postaram outro comentário, dizendo que era brincadeira e que desejam ver a cantora na sexta temporada de Elite. Seu nome já está confirmado e ela aparece em um trecho da série espanhola.

Anitta e Netflix

Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, Anitta revelou que tem mais um projeto documental a caminho – ela já tem Vai Anitta (2018) e Anitta, Made in Honório (2020), ambos disponíveis na Netflix.

“Comecei a gravar com uma ideia completamente diferente e estamos apresentando para as plataformas de streaming. E ainda não está pronto porque é uma ideia tão diferente que está difícil encontrar alguém que execute bem. A Alice Braga [atriz e diretora brasileira] está envolvida, mas por conta de agenda não conseguimos continuar. Precisava de uma pessoa que ficasse 24 horas por dia respirando o mesmo oxigênio que o meu (…) Quero mostrar a Larissa na visão de outra pessoa”, revelou.

