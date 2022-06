Anitta conta o que a levou a fazer tatuagem no ânus

Anitta revelou o motivo que a levou a fazer uma tatuagem íntima, no “toróro”, como ela mesma batizou. Durante entrevista ao “Fantástico”, da Globo, do último domingo (5) sobre a sua estátua em Nova York, a cantora contou que o desenho foi feito após uma conversa com o pai, Mauro Machado.

“São só para os especiais. Não é exatamente lá, é tipo meio centímetro acima. Tava com meu pai e ele queria fazer uma tattoo. Estávamos em casa bebendo e conversando, ele falou que doía, mas queria muito fazer. Eu falei que para provar que não doía, ia fazer no lugar mais sensível do corpo”, disse a cantora.





Ela contou que foi até a internet para pesquisar qual o local do corpo era mais sensível ao rabisco. “E aí foi esse lugar e eu tive que fazer. Eu achei que eu tava só me divertindo com os meus amigos e fazendo uma tatuagem fofa, tá?”, afirmou.

Desde a crítica que a cantora recebeu do sertanejo Zé Neto por conta de uma tatuagem íntima na região do ânus, o assunto se tornou bastante comentado nas redes sociais.