Anitta conhece atores italianos e diz que está em Teste de Fidelidade: ‘João Kléber, e você?’

O dia da Anitta foi animado! Nesta quarta-feira (13), a cantora se encontrou com Michele Morrone e Simone Susinna, atores italianos, em Milão, e brincou que deve ter sido um Teste de Fidelidade.

“É você que está fazendo isso, né, João Kleber? Tem problema não! Vocês me conhecem”, começou. Então, a cantora mostrou que levou uma brasileira e disse que “guerreira não foge da luta”, trecho da música “Tá Escrito”, do Revelação. “Porque passar, eu vou passar, João Kléber”, brincou.

Depois, Anitta voltou aos stories cantarolando um trecho de Compasso do Amor, do mesmo grupo. “Quando a gente ama não tem pra ninguém…entendeu?”, finalizou, relembrando que está em um relacionamento com Murda Beatz.

A artista também se encontrou com Maluma, mas dessa vez na Espanha. Enquanto a gata ensina frases em português para o cantor, ele dispara: “Preciso de uma namorada do Brasil!” e Anitta responde: “Ah, garoto, vamos parar, hein? Agora ele vem falar uma dessa!”, lembrando do affair que tiveram no passado.