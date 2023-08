Anitta confunde nome de Paola Carosella e chama chef de ‘caçarola’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2023 - 2:55 Compartilhe

Anitta arrancou risadas de internautas nesta quarta-feira, 16, ao confundir o nome da chef Paola Carosella. A gafe foi cometida em um story do Instagram da cantora.

Na rede social, Anitta contou que, por ser estrangeira, sua chef de cozinha não conhecia personalidades famosas no Brasil. “Ela é do Uruguai, então ela não sabe muito quem é ninguém aqui do Brasil, não sabia nem quem era eu. E a gente descobriu, esses dias, que tem uma pessoa que ela sabia muito bem, e que ela fica louca, que é a Paola ‘Caçarola’, a chef. E eu falei com a Paola e ela veio fazer uma surpresa para a Didia.”

No vídeo seguinte, no entanto, ela percebeu o erro e corrigiu-se. “Eu falei o sobrenome da Paola errado. Ca-ro-sella. Eu falei caçarola”, disse, em meio a risos. Na sequência, Anitta mostrou o encontro das duas chefs de cozinha.



