Anitta confessa que quer ser mãe

Em entrevista recente, a cantora Anitta que está trilhando uma carreira de sucesso no exterior com canções em inglês e espanhol confessou que tem outros planos para o futuro: ela pensa em ser mãe e construir uma família. Aproveitando o momento em que assumiu publicamente o namoro com o milionário Michael Chetrit, Anitta confessou que “meu maior sonho agora é ter uma família, ter filhos, construir minha própria história familiar. Tenho muito apego à minha família, sou muito próxima a eles e o meu sonho é ter a minha própria família”, disse ela à “Glamour México”.

A cantora está mais uma vez no topo, com o sucesso da nova música “Girl From Rio” que teve uma leve inspiração em “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim. Na verdade, o hit ficou apenas com a melodia, o resto é Anitta com o seu retrato particular do que é o Rio de Janeiro.

