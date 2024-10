Anitta compartilha novas fotos em retiro xamânico: ‘Consciência é minha virtude’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2024 - 13:07 Para compartilhar:

Em um post nas redes sociais nesta sexta-feira, 6, Anitta compartilhou fotos de sua estadia em um retiro xamânico acompanhada pela terapeuta Max Tovar.

Na legenda das fotos a cantora comentou “A consciência é minha virtude, e sou grato pela busca de mergulhar fundo em minha própria mente e confiando na intuição”. O retiro aconteceu em Varginha, cidade no sul de Minas Gerais.

Segundo a cantora, suas estadias com a terapeuta possibilitaram transformações em sua vida e que hoje, ela já não vê mais a necessidade de se expor na internet constantemente.

Essa é mais uma das várias vezes que Anitta visitou a terapeuta, a quem chama carinhosamente de “guru”. Elas se conheceram por intermédio da atriz Ludmilla Dayer, que apresentou Max para a cantora e mudou seu jeito de ser, como foi dito por ela em uma entrevista de 2023 no podcast Quem Pode, Pod: “É uma troca energética e de autoconhecimento” concluiu na época.

Max Tovar é fundadora do Instituto Max Tovar, que afirma ser “um centro de treinamento e reprogramação das inteligências energéticas” no site oficial do retiro.