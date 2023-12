Anitta comenta foto nua e dá spoiler sobre shows no carnaval

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 08/12/2023 - 18:34 Para compartilhar:

A cantora Anitta se apresenta nesta sexta-feira, 8, no Carnatal (Natal – RN), após meses sem fazer shows no Brasil. Para aquecer esta volta, a artista publicou nas redes sociais uma foto nua. Em uma coletiva de imprensa na qual a Istoé Gente marcou presença, antes da apresentação, ela comentou a publicação e deu spoiler sobre o que o público pode esperar do “Ensaio da Anitta”, marcado para fevereiro de 2024.

“Eu tava em Miami ontem, e hoje pousei aqui [Natal, Rio Grande do Norte]. Aí eu aproveitei que minha cabeça [da fantasia de Carnaval] tinha chegado e pensei: ‘essa cabeça tá muito linda, não preciso de mais nada'”, disse a cantora, pontuando que a imagem em questão não difere muito de suas fotos de biquíni.

Sobre o que esperar da maratona de carnaval 2024 no Brasil, a artista adiantou: “Esse ano o tema é escola de samba e a cada dia eu vou representar uma escola diferente onde a gente vai contar muita história legal sobre cada escola e seus respectivos temas que foram escolhidos a dedo. Eu estou bem empolgada e eu tô aqui pela diversão”.

Em relação ao setlist, Anitta afirmou que o público pode esperar por novidades. “Hoje eu não vou colocar todas as novas, mas no Ensaio virá uns sunsets legais. Eu repaginei umas músicas que a galera vai gostar de ver em uma versões legais, então durante os ensaios nós vamos soltando mais coisas”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias