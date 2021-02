Anitta chega em ilha para estrear reality show

Anitta chegou nesta sexta-feira (12) em uma ilha que fica em Angra dos Reis para estrear um reality show. Ela aterrissou no local de helicóptero acompanhada de seu cão Plínio.

A cantora comemorou nos stories do Instagram essa conquista tão importante. “Gente, eu cheguei aqui na ilha! Tudo montado, esperando meus participantes chegarem de barco”, disse. “Recebi a informação que eles estão chegando. É a minha despedida do meu telefone. Estou reality real! Reality real [risos]! Meu Deus, meu Deus!”, continuou.

“Pessoal que está aqui trabalhando parece que foram treinados pra agirem que nem uma porta. Ninguém me responde! É uma agonia sem fim. Quero que as pessoas cheguem. Eu falo sozinha. Os câmeras treinados pra serem uma porta. Amém, estão chegando, senhor. Não vou ficar mais sozinha. Nem o cara da câmera me responde”, continuou, contando mais detalhes sobre o reality.

Anitta, que é bastante desinibida em assuntos de sexo, disse que levou até alguns acessórios para o confinamento. “Vou levar vibrador, lubrificante e camisinha. Vai que a gente transa.” O reality é o “Ilhados com Beats”, e participarão junto com a cantora Lipe Ribeiro, Nicole Bahls, Gabi Lopes, Felipe Roque, Paulo Passini, Dfideliz, Duh Marinho, Sarah Fonseca e Eduardo Bravin.

