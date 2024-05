Anitta canta funk em participação no ‘The Voice’ dos EUA; veja vídeos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 8:12 Para compartilhar:

Anitta foi convidada especial do “The Voice” americano na noite de terça-feira, 14. A cantora apresentou “Ahi”, sua parceria com Sam Smith, e “Loose Ya Breath”, ambas músicas do seu último álbum, o “Funk Generation”.

A partir deste mês, a cantora vai passar por 13 países com a “The Baile Funk Experience Tour”, entre eles Estados Unidos, França, Espanha e Itália. A primeira apresentação será na Cidade do México no próximo mês, em 18 de maio.

Assista a apresentação no “The Voice” dos EUA: