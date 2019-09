Anitta cancela programa no Multishow para tratar estafa

Anitta cancelou as gravações do programa ‘Anitta Entrou no Grupo’ que iria ao ar sob o comando dela nesta semana, no Multishow. A cantora diagnosticada com estafa segue em tratamento, após sua recente turnê e viagens internacionais que exigiram muito dela fisicamente.

A doença também foi um dos motivos que fizeram Anitta pedir um tempo no relacionamento com Pedro Scooby. Procurado, o Multishow emitiu um comunicado: “O Multishow informa que excepcionalmente nesta semana não haverá episódio inédito de ‘Anitta Entrou no Grupo’. Diagnosticada com estafa, a cantora seguirá recomendação médica e ficará de repouso.”

Em conversa com esta colunista, Anitta informou que preferiu se afastar de Scooby para se recuperar de um problema de saúde: “Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo. Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha”, afirmou a cantora. Por enquanto, a agenda de shows de Anitta segue normal.