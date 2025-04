Anitta cai no samba em participação surpresa no show de Gilberto Gil: ‘Aquele Abraço’

Gilberto Gil surpreendeu o público ao levar Anitta para apresentação de sua turnê “Tempo Rei”, na noite do último sábado, 5, no Rio de Janeiro. A cantora subiu ao palco ao som de “Funk-se Quem Puder”, do disco “Extra” (1982), e depois caiu no samba com “Aquele Abraço”, clássico do artista baiano que dá nome ao álbum lançado em 1969.

O dueto agitou o show, realizado na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, área nobre da zona oeste, com a passagem da sua turnê “Tempo Rei”, última da carreira. Gil ainda tem na agenda mais uma apresentação na casa, que acontece neste domingo, 6.

“Um encontro que vai ficar na memória com a garota do Rio”, diz a legenda de um vídeo que registrou o momento compartilhado pelo perfil oficial de Gilberto Gil, em referência à canção “Girl From Rio”, do artista carioca.

“Gil realmente une gerações! Quem viveu, viveu. Quem não tá aqui, pode sentir um gostinho desse encontro único entre @gilbertogil e @anitta, cantando e celebrando a música brasileira. O tempo é rei, mas também é ponte”, diz a legenda de um outro gestor do dueto publicado no perfil oficial da turnê.

No ano passado, o cantor de 82 anos anunciou que vai realizar em 2025 “Tempo Rei – Última Turnê”, que relembra sucessos de seus 60 anos de carreira do artista.

A primeira apresentação aconteceu em Salvador no dia 15 de março, e a passagem pelo Rio começou no dia 29 de março, com quatro shows agendados em dois finais de semana seguidos.

O público carioca vai ter ainda duas oportunidades confirmadas para ver a turnê: dias 31 de maio e 1º de julho, na Marina da Glória, na zona sul da capital.

Já nas próximas semanas, nos dias 11, 12, 25 e 26 de abril, Gil se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo. A turnê está marcada para ser encerrada no Classic Hall, em Recife, em 22 de novembro.

