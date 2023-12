Anitta brilha globalmente em 2023 e reafirma-se como uma artista brasileira de sucesso

Larissa Santiagoi Larissa Santiago - https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 31/12/2023 - 13:30 Para compartilhar:

Este foi o ano em que Anitta provou que é SIM (com “s” maiúsculo) uma artista internacional. Se antes muitos ainda desacreditavam que a cantora estava forçando um discurso, desta vez puderam comprovar sua potência nos maiores eventos musicais do mundo, como destaque na imprensa global e maturidade nas escolhas profissionais.

Pelo segundo ano consecutivo ela conquistou o prêmio de Melhor Clipe de Música Latina no MTV Video Music Awards, o VMA, por Funk Rave, do seu último EP, “Funk Generation: A Favela Love Story” – desbancando Shakira e Rosalía.

Ela também subiu ao palco duas vezes, primeiro, com um medley de Funk Rave, Casi Casi e Used To Be, do projeto recém-lançado, e depois com sua colaboração com o grupo de k-pop Tomorrow X Together, com Back for More.

“Agradeço a mim. Quero agradecer a mim porque trabalhei muito. E mais uma vez, ao funk brasileiro. Vocês estão ouvindo funk brasileiro. Vão ouvir funk no mundo todo agora. Isso é só o começo. O funk brasileiro está aqui para ficar”, disse ela em inglês ao receber seu troféu. Ela também foi a responsável pela after party da premiação, que teve o tema “Baile Funk”.

Livre, leve e solta

Celebrando 30 anos em março, a funkeira escolheu ter mais pausas para priorizar ainda mais sua saúde mental, espiritualidade e família, mas isso não quis dizer que ela deixou a música de lado.

Em abril ela assinou contrato com a gravadora Republic Records, selo do grupo Universal que tem artistas como Ariana Grande, Taylor Swift e The Weeknd, depois de encerrar sua parceria de onze anos com a Warner Music.

Já em agosto ela anunciava seu quarto EP com lançamento também de videoclipes. Este projeto é o “primeiro capítulo” do seu futuro sexto álbum de estúdio, o “Funk Generation” – que tem previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2024.

“É o que sempre sonhei em fazer. Comecei a me dedicar no ano passado, mas nunca tinha tido a oportunidade de criar algo do tipo na minha carreira internacional. Ele será inteiro em inglês, espanhol e no ritmo do funk”, disse ela em entrevista para o podcast “Quem Pode, Pod”.

Ainda falando sobre músicas, pudemos aplaudir a parceria da funkeira com o rapper mexicano Peso Pluma, com o feat BELLAKEO, que celebra o reggaeton e conquistou recentemente o Top 10 global do Spotify – e outros lançamentos como Pilantra, com Jão, Vai Vendo, com MC Ryan, Monstrão, com DENNIS DJ, Joga pra Lua, com DENNIS DJ e Pedro Sampaio, com Balinha de Coração, com Pabllo Vittar, PROIBIDONA, com Gloria Groove, Valesca Popozuda, Mais Uma, com DJ Yuri Martins e MC Zaac, AI PAPAI, com Mc Danny e Hitmaker, e CAPITÁN, com RVFV e Sfera Ebbasta.

Performances ao redor do mundo

Mundialmente, a brasileira teve seu nome em destaque após se apresentar na final da Champions Leangue ao lado do cantor nigeriano Burna Boy e do DJ sueco Alesso, no Global Citizen Festival, evento de música que reúne artistas internacionais para propor discussões relacionadas ao meio ambiente e à pobreza ao redor do mundo.

Também no #TikTokInTheMix, evento produzido pelo TikTok que confirmou a funkeira ao lado de Cardi B, Niall Horan, Peso Pluma e Charlie Puth e no Person Of The Year, evento que antecedeu o Grammy Latino com uma apresentação ao lado de Tiogo Iorg homenageando a artista italiana Laura Pausini.

Ela também esteve presente no Megaland Music Fest, na Colômbia, no Spotify Best New Artist Party, ao lado de outros nomes como Samara Joy, Latto e Omar Apollo, e no reality europeu Operación Triunfo, com a primeira performance de Mil Veces – single que teve um clipe especial da cantora atuando ao lado do vocalista de Damiano David, vocalista da banda de hard rock italianaMåneskin.

Inclusive, será cada vez mais comum ver Anitta explorando a atuação. Em diversas entrevistas ela já deixou claro que quer trabalhar cada vez mais também como atriz – e inclusive já assinou um contrato para fazer um filme no próximo semestre e este ano esteve presente na sétima temporada da série espanhola “Elite”, da Netflix.

Nas luzes dos holofotes

Entre sua casa em Miami, nos Estados Unidos, e sua mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a brasileira marcou presença em outros eventos destaques, como o MetGala, o evento beneficente anual em prol do Museu Metropolitano de Arte de Nova York, com um look criado pelo estilista americano Marc Jacobs, o lançamento da coleção de Pharrell Williams com a francesa Louis Vuitton, a semana de moda de alta-costura em Paris, na França, sendo vestida pela marca italiana Dolce Gabbana e New York Fashion Week, com a grife americana Michael Kors.

Pudemos ver seu rosto como capa das revistas internacionais Vogue Arabia, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan España, Instyle Magazine e convidada das sensações americanas “Call Her Daddy”, “Sundae Conversation with Caleb Pressley” e “First We Feast”.

Além disso, ao longo do ano ela foi garota propaganda da Savage X Fenty, a linha de lingerie criada por Rihanna, da nova coleção de maquiagem da Dolce Gabbana Beauty, de joias da Tiffany, lançou uma coleção com a Shein e foi para a Coreia do Sul ao lado da Samsung.

Mesmo não recebendo o troféu de Artista Revelação do Ano no Grammy Awards – feito histórico da sua carreira e para o Brasil, que conseguiu voltar a categoria após 57 anos, este ano ela conseguiu reafirmar-se como uma das artistas brasileiras que provou que o cenário internacional terá sim seu nome como referência para as próximas décadas.

