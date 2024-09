Anitta assume romance com jogador na Semana de Moda de Paris

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/09/2024 - 20:35 Para compartilhar:

O amor está no ar! A cantora Anitta, 31 anos, está acompanhando a Semana de Moda em Paris e foi a Cidade Luz o lugar que ela escolheu para fazer a primeira aparição oficial com o namorado, o jogador de futebol Vinicius Souza, 25. A cantora chegou sozinha para assistir ao desfile da Balmain, nesta quarta-feira, 25, terceiro dia da Paris Fashion Week, mas foi vista ao lado do jogador.

O casal foi flagrado por convidados da marca e deixou o local de mãos dadas. Anitta estava na fila A do desfile com o atleta carioca e também posou com Hongjoong, um dos membros do grupo sul-coreano Ateez.

Além da popstar, Cardi B, Sabrina Sato, Silvia Braz e Jade Picon prestigiaram o evento da Balmain. A está disponível no Brasil com exclusividade no Cidade Jardim e no Shops Jardins, em SP.

As suspeitas de romance acenderam no início deste mês, quando o atleta compareceu a uma festa organizada pela cantora após ela se apresentar no primeiro jogo da NFL no Brasil. Segundo rumores na ocasião, eles estariam vivendo um affair discreto.

Carioca, Vinicius Souza é o atual volante do Sheffield United, clube da Inglaterra. O atleta já jogou no sub-20, atuou no elenco principal do Flamengo, e foi vendido para o Lommel SK, da Bélgica, em 2020.

