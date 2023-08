Anitta aparece sem maquiagem e se exalta: ‘Acordei muito linda. Tô passada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/08/2023 - 13:45 Compartilhe

Anitta, 30, mostrou que está com o seu amor próprio e autoestima em dia. Ao publicar um vídeo nos Stories do Instagram, a cantora aparece totalmente ao natural, sem maquiagem e sem filtros.

Na rede social, Anitta exaltou a sua beleza e disse que “acordou se achando bonita”.

“Olha. Sem filtro nem nada. Acordei muito linda. Tô passada. Olha só. Acordei desse jeito. Fod*, hein? Tá babado”, disse a poderosa.

Tatuagem anal

Tatuagem anal está na moda? Assim como a cantora Anitta, Andressa Urach também fez uma tatuagem íntima. Nos Stories do Instagram, a modelo compartilhou um vídeo em que aparece tatuando o ânus com a ajuda de uma amiga.

Em 2021, Anitta tatuou em seu ânus a frase: “I luv u”, que em inglês quer dizer: “Eu amo você”.

Em entrevista ao ‘Fantástico’, da TV Globo, a poderosa revelou o motivo que a levou a fazer uma tatuagem íntima: “Não é exatamente lá, é tipo meio centímetro acima. Tava com meu pai e ele queria fazer uma tattoo. Estávamos em casa bebendo e conversando, ele falou que doía, mas queria muito fazer. Eu falei que para provar que não doía, ia fazer no lugar mais sensível do corpo”, contou Anitta na ocasião.

Especialista faz alertas sobre tatuagem anal

A IstoÉ Gente procurou a Dra. Márcia Maria da Costa, que é Ginecologista e Obstetra das maternidades São Luiz, Pro Matre, Santa Joana, que explicou se fazer tatuagem na região íntima pode causar problemas de saúde. (clique aqui para ler a matéria na íntegra).

