Anitta muda de visual e aparece ruiva para premiação

Anitta apareceu com um novo visual para o Billboard Latin Music Week, em Miami. Diferente do cabelão castanho iluminado que ela usou em suas últimas aparições internacionais, como no VMA e Met Gala, a cantora surgiu sem as longas extensões no evento.

Ostentando fios na altura do ombro, ela também mudou o tom e partiu para um ruivo bem avermelhado, mostrando um look totalmente diferente do que já vimos. Mais tarde, a cantora surgiu em casa, brincando com os cachorros e mostrou um pouco mais do novo cabelo.

