Anitta abre o jogo sobre possibilidade de se tornar empresária de Melody

Após rumores de que seria a nova empresária de Melody, 17 anos, a cantora Anitta, 31, abriu o jogo e contou que chegou a estudar a possibilidade, mas disse que as negociações não foram adiante.

“Segundo a assessoria da cantora Anitta, esta teria sido uma reunião realizada há quase um ano sobre uma possibilidade de parceria com a cantora Melody. Na época, esta intenção, portanto, foi descartada pela Rodamoinho, escritório de Anitta”, disse a equipe da artista, de acordo com publicação no site da revista Quem, nesta sexta-feira, 12.

É que Melody havia compartilhado, também nesta sexta-feira, 12, um vídeo de uma reunião em que recebe elogios de Anitta. A loira declarou que terá “novidades em breve”, gerando boatos de que surgiu uma nova possibilidade de sua carreira ser gerida pela veterana.

“A Melody, na minha concepção, tem potencial para ser a maior artista do do Brasil. De voz, talento, beleza. Acho que ela pode vender muita coisa de marcas, tudo. Todos os quesitos que um artista precisa, desenvoltura para falar, apresentar um show, se quiser fazer um programa de TV”, declara Anitta no vídeo.

“Quando isso acontece, a gente só precisa de um lapidar, que foi o que fizeram comigo. A gente tem até hoje o mesmo assessor de imprensa, que foi a pessoa que me ensinou a dar entrevistas e a não me ferrar com as próprias coisas que eu falava”, seguiu ela nos elogios à cantora adolescente.

“Se a maior do Brasil falou, quem sou eu para discordar? Vem muitas novidades por aí, aguardem”, escreveu Melody na legenda da publicação no Feed do Instagram.

Nos comentários, fãs se empolgaram com os elogios de Anitta e as possíveis novidades de Melody.

“Meu Deus, Anitta gerindo a carreira de sua filha”, animou-se um seguidor. “Anitta vai transformar essa menina em um fenômeno”, opinou outro.

Melody conheceu Anitta pessoalmente em 2015 durante um quadro do Pânico na Band, quando tinha apenas 10 anos. Naquela ocasião, a cantora-mirim era famosa pelos falsetes. Ela sonhava em conhecer sua cantora preferida e acabou sendo surpreendida com uma visita.

Em janeiro deste ano, elas colaboraram oficialmente pela primeira vez na faixa Mil Vezes – Remix, uma versão da música original de Anitta. Antes, Melody já havia feito várias versões não autorizadas de sucessos da cantora.

