Anitta abre álbum de eurotrip ao lado de Juliette e Simone Susinna: ‘Gostosa e aleatória’

Anitta, 30 anos, curtiu muito nos últimos tempos com um passeio pela Europa cercada de amigas. Nesta terça-feira (04), a cantora compartilhou com seus seguidores no Instagram mais alguns registros dessa aventura.

No Feed, a artista publicou um carrossel com momentos variados ao lado de Juliette e do modelo e ator Italiano Simone Susinna.

Na legenda, a artista brincou com a imprevisibilidade.

“Gostosa e aleatória”, escreveu ela.

Além das costumeiras selfies e cliques diante do espelho, a cantora compartilhou também detalhes de uma nail art católica. O trabalho foi realizado por uma especialista em unhas decoradas de Miami, nos Estados Unidos.

Vale lembrar que o astro de ‘365 Dias’ Simone Susinna é considerado um affair da cantora.

Apesar de registros de passeios por outras partes do mundo, a maioria das imagens na publicação foi feita durante a eurotrip da estrela Pop em companhia de Juliette e Jade Picon.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Anitta relembra os momentos do tour com as amigas. Recentemente, ela publicou vídeo do grupo em Mykonos, na Grécia.

“A gente é feliz”, legendou.

