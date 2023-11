Aniston, Schwimmer e Kudrow prestam homenagem ao colega de elenco de ‘Friends’ Matthew Perry

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/11/2023 - 18:48 Para compartilhar:

Os atores de “Friends” Jennifer Aniston, David Schwimmer e Lisa Kudrow prestaram homenagens, nesta quarta-feira (15), ao colega de elenco da icônica série, Matthew Perry, que faleceu de forma inesperada no final de outubro na Califórnia.

“Ó céus, isso é um duro golpe”, escreveu no Instagram Aniston, que interpretava Rachel na série que acompanhava o dia a dia do grupo de amigos em Nova York.

“Nós o amávamos profundamente. Ele era parte de nosso DNA. Éramos sempre nós seis. Esta foi uma família escolhida que mudou para sempre quem éramos e para onde estávamos indo”, disse.

A atriz acompanhou a publicação com uma foto em que aparecia rindo ao lado de Perry, seguida de uma mensagem de texto enviada pelo ator que dizia: “Fazer você rir alegrou o meu dia”.

Esta mensagem “diz tudo”, considerou. “Matty sabia que adorava fazer as pessoas rirem (…) Se não ouvisse risadas pensava que ia morrer. Sua vida literalmente dependia disso. E ele conseguiu fazer isso. Ele nos fazia rir. E rir muito”, acrescentou sobre o colega de elenco que interpretava o personagem Chandler na série.

Matthew Perry, de 54 anos, foi encontrado inconsciente em 28 de outubro por seu assistente em uma banheira de hidromassagem em sua casa em Los Angeles.

David Schwimmer, que interpretou Ross na produção televisiva, publicou no Instagram uma foto de um de seus “momentos favoritos” com seu ex-parceiro: “Agora isso me faz sorrir e ficar triste ao mesmo tempo”, escreveu o ator. “Obrigado por dez anos incríveis de risadas e criatividade”, adicionou.

“Nunca esquecerei seu impecável senso cômico. Podia pegar um diálogo banal e dobrá-lo à sua vontade, e transformá-lo em algo tão original, inesperado e divertido que ainda surpreende”, analisou.

Kudrow, que deu vida à Phoebe na série, escreveu sobre uma linha do tempo das memórias que teve com Perry, a qual concluiu com: “Obrigada por tudo que aprendi sobre graça e amor ao te conhecer. Obrigada pelo tempo que tive com você, Matthew”.

Fazendo referência aos problemas de saúde do ator, Kudrow escreveu no Instagram: “Obrigada por aparecer no trabalho quando não estava bem e depois ser completamente brilhante”.

Na terça-feira, Matt LeBlanc e Courteney Cox também compartilharam nas redes sociais seu amor por Perry e a dor por sua perda.

O elenco da série – Cox, LeBlanc, Aniston, Schwimmer e Kudrow – havia emitido um comunicado conjunto em que se declaravam “completamente devastados”, dois dias após a morte de Perry, em 28 de outubro.

Até esta semana, nenhum deles havia se pronunciado individualmente sobre a perda do colega de elenco.

Embora a causa de sua morte ainda seja desconhecida, Perry lutava há anos contra o vício em drogas e álcool. Segundo o tabloide TMZ, nenhuma substância ilícita foi encontrada no local da morte do ator e não há indícios de que tenha sido um ato criminoso.

“Friends”, que durou 10 anos, é um verdadeiro fenômeno cultural que deixou uma marca em mais de uma geração de espectadores.

