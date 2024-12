Animal astro de ‘Crocodilo Dundee’ morre com mais de 90 anos

O crocodilo Burt, animal que participou das gravações do filme Crocodilo Dundee, morreu no último domingo, 22, na Austrália. O réptil, que tinha cerca de 90 anos, marcou época no cinema ao “interpretar” o bicho que luta contra Paul Hogan na comédia australiana.

A notícia da morte foi divulgada via Instagram pelo Crocosaurus Cove, um criadouro de crocodilos localizado na cidade de Darwin. “A história de vida de Burt é uma de força, resiliência e uma personalidade tão ousada quanto a própria Top End”, afirmou o comunicado, fazendo referência à região australiana onde o animal vivia.

“Capturado na década de 1980 no Rio Reynolds, Burt se tornou um dos crocodilos mais reconhecidos do mundo, aparecendo em Crocodilo Dundee e ajudando a moldar a imagem da Austrália como uma terra de beleza natural e vida selvagem extraordinária.”

Ainda de acordo com a postagem, o crocodilo chegou ao criadouro em 2008 e se tornou uma espécie de embaixador do local. “Seu temperamento feroz lhe rendeu o respeito tanto de seus cuidadores quanto dos visitantes, pois ele personificava o espírito bruto e indomável do Crocodilo-de-água-salgada”.

Para honrar o legado do animal, a instituição planeja construir uma placa comemorativa que celebre a “vida extraordinária” do crocodilo. “A equipe do Crocosaurus Cove gostaria de agradecer a todos que visitaram Burt e celebraram sua vida notável. Ao lamentar sua perda, somos lembrados do papel vital que a vida selvagem desempenha em nossa história e da importância de preservá-la para as futuras gerações.”