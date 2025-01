‘Animado para começar esta nova era’, diz Hamilton sobre Ferrari

SÃO PAULO, 20 JAN (ANSA) – O piloto Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, afirmou nesta segunda-feira (20) que está animado para iniciar sua aventura na Ferrari.

Nas redes sociais, o britânico postou uma série de fotos cumprimentando os funcionários da escuderia italiana, além de uma que aparece ao lado de Frédéric Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, e de Benedetto Vigna, CEO da Ferrari.

“Primeiro dia. Estou muito animado para começar esta nova era e conhecer e trabalhar com um grupo de pessoas extremamente talentosas e inspiradoras, que têm sido tão acolhedoras. Estou determinado a dar tudo o que tenho para alcançar resultados para a equipe, organização e fãs”, escreveu Hamilton, que também escreveu em italiano no post.

A publicação de Hamilton recebeu mais de um milhão de curtidas e reuniu milhares de comentários. Em outro post compartilhado com a equipe de Maranello, no qual aparece o lendário carro F40, a foto do piloto recebeu mais de quatro milhões de likes.

O britânico vem de 12 temporadas pela Mercedes, onde conquistou seis de seus sete títulos mundiais (o outro foi pela McLaren), e tentará devolver a Ferrari ao topo da F1 após quase 20 anos de jejum, ao lado do monegasco Charles Leclerc. (ANSA).