Animado, Diego Souza destaca a força na defesa e a evolução no ataque do Botafogo

O gol marcado na vitória sobre o Athletico-PR, domingo passado, no Engenhão, animou o meia Diego Souza. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o experiente jogador destacou a força da defesa e a evolução do ataque do Botafogo. O que, segundo o jogador, dá segurança para buscar vitórias importantes como no jogo deste sábado, às 17 horas, diante do Corinthians, em São Paulo, pela 15ª rodada do Brasileirão.

“Sempre que a bola chega ali (no ataque), a gente cria boas oportunidades. Se conseguirmos ter a bola no campo ofensivo, as coisas vão acontecer. Se eu fizer gol lá na frente, a probabilidade de a gente não perder é muito grande. Para fazer gol no Botafogo tem que trabalhar bastante”, disse Diego Souza, que elogiou o trabalho do técnico Eduardo Barroca.

“Cara que fez com que a gente tivesse a maior parte do jogo com a bola. A gente sai jogando, tem personalidade para jogar, e ele dá segurança. Desde o Gatito ao cara mais avançado, que sou eu, conseguimos que a bola venha. isso dá tranquilidade”, afirmou o atacante.

E Diego Souza citou os insucessos do Botafogo em suas participações no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil para justificar a sua opinião. Para ele, a própria posição atual da equipe na tabela do Brasileirão é uma prova clara de que o time conseguiu evoluir dentro de campo no decorrer deste ano.

“A gente cresceu muito desde o início da temporada. As pessoas dariam risada se a gente dissesse que estaríamos em sétimo no Brasileiro em agosto. Crescemos como equipe. Se você não tiver equipe qualificada e coesa, sofre bastante, independentemente das peças. A gente cresceu muito como equipe, e isso dá segurança. Hoje, conseguimos ganhar jogos importantes”, enfatizou.

Na sétima colocação no Brasileiro, o Botafogo soma 22 pontos, fruto de sete vitórias, um empate e seis derrotas. O saldo de gols é de um, pois o ataque marcou 14 vezes, enquanto a defesa foi vazada em 13 oportunidades.

O time botafoguense fez na tarde desta quinta-feira um novo trabalho de preparação para o duelo diante dos corintianos. A última atividade visando a partida de sábado será realizada a partir das 14h30 desta sexta-feira, no Engenhão.