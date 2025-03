Animado com Vitor Roque, Palmeiras busca avançar à semifinal do Paulistão pela 12ª vez seguida

Animado com a chegada de Vitor Roque, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, contratado por R$ 154 milhões (fora bônus por metas), o Palmeiras abre as quartas de final do Paulistão neste sábado. Às 20h30, a bola rola para o duelo contra o São Bernardo, no estádio 1º de Maio, casa do adversário no ABC paulista.

Do risco da queda precoce na primeira fase do Paulistão à classificação suada, com vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol na última rodada da fase de grupos, e à contratação de Vitor Roque após longa batalha jurídica, tudo mudou em poucos dias no Palmeiras.

Antes, atletas, comissão técnica e diretoria eram pressionados e contestados por diferentes razões: desempenho ruim, inconstância e a falta de reforços. A ida ao mata-mata do Estadual e a contratação de seu reforço mais importante na temporada transformaram o clima no atual tricampeão paulista.

O atacante de 20 anos, aliás, já está inscrito no Estadual. Ele entrou no lugar de Caio Paulista, emprestado ao Atlético Mineiro. As outras duas promovidas são os zagueiros Bruno Fuchs e Micael nas vagas de Rony e Zé Rafael.

Só que Vitor Roque ainda não estreará nas quartas. Só fará sua primeira partida com a camisa alviverde se o time avançar às semifinais porque ele ainda não tem data para chegar ao Brasil. Certo é que chegará depois da partida contra o São Bernardo, que acompanhará ainda da Espanha.

O Palmeiras decide as quartas fora de casa porque terminou atrás do São Bernardo no Grupo D. Ambos somaram 23 pontos, mas a equipe do ABC paulista levou vantagem no número de vitórias: 7 a 6.

A novidade entre os titulares será Murilo, que retoma seu lugar na zaga, formada por ele e o jovem Naves, já que Gustavo Gómez está machucado. “Estamos com mais sede, mais fome ainda, e trabalhando muito forte para buscar mais títulos para nossa carreira”, disse Murilo. “Cada vez eu me sinto mais à vontade, mais em casa aqui no Palmeiras para poder dar alegria para toda a torcida.”

As outras baixas são as mesmas de antes: Piquerez, Bruno Rodrigues, Paulinho, e Mauricio, todos em tratamento de suas respectivas lesões. A novidade no banco de reservas deve ser Felipe Anderson, recuperado de pubalgia. Ele disputou um jogo somente no ano, o clássico com o Santos, vencido por 2 a 1.

O Palmeiras busca chegar à 12ª semifinal seguida do Estadual – é o único clube que alcançou a penúltima fase da competição nas 11 edições mais recentes.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO X PALMEIRAS

SÃO BERNARDO – Junior Oliveira; Rodrigo Ferreira, Helder, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Emerson Santos, Lucas Lima e Felipe Azevedo; Guilherme Queiroz e Lucas Rian. Técnico: Ricardo Catalá.

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan.

HORÁRIO – 20h30.

LOCAL – Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).