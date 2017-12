Animação inspirada no Dia dos Mortos domina bilheterias em EUA e Canadá

“Viva – a vida é uma festa”, o filme de animação inspirado no Dia dos Mortos do México, está no topo das bilheterias de Estados Unidos e Canadá, à frente de produções de super-heróis e de Natal, segundo dados consolidados da indústria nesta segunda-feira (4).

O filme, no qual um jovem músico entra no mundo dos mortos, arrecadou 27,5 milhões de dólares entre sexta-feira e domingo, e somou 110 milhões em suas duas semanas em cartaz, de acordo com a empresa especializada Exhibitor Relations.

A produção conta a história de um mexicano de 12 anos, Miguel (Anthony González), que almeja se tornar músico, mas enfrenta uma proibição familiar de várias gerações em relação à música, que somente na terra dos mortos consegue decifrar com a ajuda de Héctor (Gael García Bernal).

O filme da Disney e Pixar também recebeu a excepcional qualificação A+ em termos de audiência, supervisionada pela CinemaScore.

Em segundo lugar voltou a ficar o filme da Warner Bros. “Liga da Justiça”, com 16,7 milhões de dólares em seu terceiro fim de semana nos cinemas.

O elenco de superestrelas – com Gal Gadot como Mulher Maravilha, Ben Affleck como Batman, Henry Cavill como Super-Homem, e Jason Momoa como Aquaman – se une para lutar contra o supervilão Steppenwolf (Ciaran Hinds).

Em terceiro lugar ficou “Extraordinário”, que obteve 12,1 milhões de dólares no fim de semana.

Protagonizado por Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay, o filme conta a história de um menino com deformidades faciais que precisa lidar com outras crianças quando começa a ir para escola.

Logo depois está “Thor: Ragnarok”, da Marvel, propriedade da Disney, com 9,9 milhões de dólares. O filme mostra Chris Hemsworth como o poderoso deus nórdico e Cate Blanchett como a deusa Hela. “Thor” arrecadou 291,6 milhões de dólares desde a sua estreia, há cinco semanas.

Em quinto lugar ficou a comédia de Natal “Pai em dose dupla 2”, da Paramount, que arrecadou 7,5 milhões de dólares no fim de semana.

A lista das 10 produções mais vistas se completa com:

6. “Assassinato no Expresso do Oriente” (US$ 6,8 milhões)

7. “Três anúncios para um crime” (US$ 4,4 milhões)

8. “Lady Bird – a hora de voar” (US$ 4,3 milhões)

9. “A estrela de Belém” (US$ 4,1 milhões)

10. “Perfeita é a mãe 2” (US$ 3,4 milhões)