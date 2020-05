Animação em que Lady Gaga derrota Bolsonaro com cloroquina viraliza na web; veja

Se para alguns a cloroquina ainda não foi considerada um medicamento eficaz contra a Covid-19, em uma animação, que viralizou, do designer Gibran Gomes, de 31 anos, o chá de cloroquina é capaz de derrotar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

De acordo com o autor, a animação é uma mistura de crítica política com cultura pop já que até a cantora Lady Gaga participa da história.

“Sempre gosto de fazer essa mistura, de brincar com isso. O start veio com o clipe da música ‘Paparazzi’, da Lady Gaga. Sempre acontece assim comigo, do nada. Aí eu quis fazer uma crítica a tudo que está rolando no nosso cenário político, que engloba fascismo, a mistura de Deus e armas, a cloroquina e as fake news”, afirma Gibran a Folha de S. Paulo.

Uma das inspirações para incluir Lady Gaga foi o lançamento do novo álbum da cantora “Chromantica”, com lançamento previsto para nova sexta-feira (29).

“Eu queria também puxar engajamento para o meu vídeo, por isso usar a Lady Gaga bem nessa semana, afirma ao jornal.

“E esse frasco que ela deixa no final com a cura para o coronavírus tem o símbolo da tribo dos cientistas do planeta dela. Então misturei tudo isso pra fazer um conceito, não queria algo aleatório”, completa.

No vídeo, Bolsonaro usa um tapa olho e está lendo um jornal chamado “The Fake Times”. Em seguida, o presidente é servido com um chá de cloroquina. Além disso, até a ex-secretária de Cultura Regina Duarte participa da animação.