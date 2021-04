Ânima: Superintendência do Cade aprova compra dos ativos da Laureate no Brasil

A Ânima Educação informa que a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta sexta-feira, sem restrições, a aquisição de todos os ativos brasileiros do Grupo Laureate. Com isso, segundo fato relevante divulgado há pouco pela empresa, “após a publicação do ato, terá início, em 27 de abril, a contagem do prazo de 15 dias para que referida decisão transite em julgado, se tornando, então, definitiva”.

Com o trânsito em julgado e, portanto, superada a condição suspensiva da aprovação pelo Cade, a integração das atividades dos ativos ao grupo Anima “acontecerá o mais breve possível”, acrescenta a empresa.

A Anima ressalta ainda que informará ao mercado assim que for definida a data do fechamento e realizará um Webinar, após o trânsito em julgado da decisão.

