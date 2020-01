Ânima precifica oferta em R$ 36,25 por ação e capta R$ 1,1 bilhão

O conselho de administração da Ânima Educação aprovou no âmbito da oferta pública primária de ações (follow on), com esforços restritos de colocação, o preço de R$ 36,25 por ação. Desse modo, a oferta coordenada pela XP Investimentos (coordenador líder), Bradesco BBI, JP Morgan e Itaú BBA, movimentou R$ 1,1 bilhão, mediante a emissão de 30.350.720 novas ações ON. O valor representa um desconto de aproximadamente 0,41% em relação ao fechamento da ação no pregão de quarta-feira, 29, de R$ 36,40.

Por conta da demanda, além do lote principal de 22.482.015 ações ON, também foi vendido o lote adicional (35%), de 7.868.705 ações ON.

Conforme fato relevante divulgado na manhã desta quinta-feira (30) pela empresa, os recursos serão destinados para novas aquisições estratégicas e investimentos nas atuais linhas de negócio.

Com a oferta, o capital social da Ânima passará a ser de R$ 1,631 bilhão, dividido em 110.559.237 ações ON. As ações da oferta passarão a ser negociadas na B3 amanhã, dia 31.