Ânima fecha venda de três escolas em SC para a Bahema Educação

A Ânima anunciou nesta sexta-feira, 29, o fechamento da venda das Escolas Internacionais de Florianópolis e Blumenau e do Colégio Tupy, em Joinville, para a Bahema Educação. A operação tem valor fixo mínimo de R$ 30 milhões, como anunciado em junho.

O grupo recebeu hoje a primeira parcela de R$ 18 milhões pelos estabelecimentos em Santa Catarina. Até maio do ano que vem, serão pagos os outros R$ 12 milhões. A venda prevê earn out, estimado no cenário base de R$ 6,449 milhões, de acordo com o resultado operacional das escolas, a serem pagos em 2022, 2023 e 2024.

Saiba mais