Ânima fecha contrato de sale & leaseback com fundo imobiliário da Vinci

A Ânima Educação fechou um contrato de sale & leaseback (quando um imóvel é vendido e alugado de volta) com o fundo imobiliário (FII) de imóveis urbanos da Vinci Partners por R$ 171,386 milhões. A transação envolve dois imóveis localizados nos municípios de Porto Alegre e Canoas, ambos no Rio Grande do Sul, onde estão os campi da UniRitter. O fundo é administrado pela BRL Trust

Foram pagos R$ 62,886 milhões nesta quarta-feira, 30, enquanto os R$ 108,5 milhões restantes serão pagos em até dez dias úteis. “O aluguel pactuado para a mantenedora da UniRitter tem um cap rate (taxa de capitalização) estimado de 7,5%, a partir da aquisição, e o prazo do contrato de locação é de 15 anos, sendo que os primeiros 10 anos do contrato têm característica atípica”, afirma a Ânima em fato relevante.

Segundo a empresa, a operação segue a estratégia de desalavancagem da companhia, que tem sido prioritária e tem seguido um ritmo acelerado.

