Ânima Educação fecha aquisição de startup de educação médica Medroom

A Ânima Educação fechou nesta quinta-feira, 19, a aquisição do controle da startup Medroom que desenvolve soluções em realidade virtual e aumentada para educação média. A companhia não informou o valor da transação.

Segundo a Ânima, a Medroom tem 5 anos de atividade e vai ser um dos componentes da proposta da Inspirali como plataforma de educação médica. A transação também faz parte de uma aproximação da empresa com as startups por meio do seu hub de inovação Learning Village, que vai oferecer programas de desenvolvimento, que inclui conexão com grandes empresas, mentoria e espaço de trabalho, além de outros benefícios.

O hub já tem parcerias com hospitais como o Beneficência Portuguesa e Sírio-Libanês, além de empresas como Deloitte, Vibra (do Grupo Bandeirantes), Ambev e outras.

Veja também