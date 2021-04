Ânima Educação aprova emissão de R$ 2,5 bilhões em debêntures

A Ânima Educação informou nesta segunda-feira que foi aprovada, em reunião do conselho, a terceira emissão de debêntures simples da companhia, não conversíveis em ações, em duas séries, no valor de R$ 2,5 bilhões, com valor unitário de R$ 1 mil. A data da emissão, com esforços restritos, é 15 de abril.

As debêntures da primeira série (R$ 500 milhões) terão prazo de vencimento de dois anos, enquanto que, para a segunda (R$ 2 bilhões), o prazo é de seis anos.

Para os títulos da primeira série, a remuneração oferecida aos investidores é de 100% da taxa DI, mais um prêmio de 3,75% ao ano. No caso da segunda série, a remuneração é de 100% da taxa DI, mais um prêmio de 4,75% ao ano.

Segundo o grupo educacional, os recursos captados com a emissão serão destinados à aquisição de 100% do grupo Laureate no Brasil.

