Anielle Franco diz que assédio sexual por parte de Silvio Almeida começou no período de transição do governo, em 2023

Em depoimento prestado à Polícia Federal nesta quarta-feira, 2, a ministra da Igualdade Racial Anielle Franco disse que os episódios de assédio sexual e moral de Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidania, começaram em 2023 — ainda durante o período de transição do governo Lula. As informações são da jornalista Andréoi Sadi, da Globonews.

O depoimento da ministra foi colhido no âmbito do inquérito que apura as acusações de assédio por parte do ex-chefe da pasta dos Direitos Humanos. Silvio Almeida nega as imputações.

Segundo Anielle, o comportamento indecente do ex-ministro começou antes da montagem oficial dos ministérios e as ações, antes ainda amigáveis, evoluíram para a importunação sexual, que teria ocorrido inclusive durante agendas internacionais.

A ministra falou à PF até 11h30 e deixou a sede da corporação sem falar com a imprensa.

O inquérito para apurar as denúncias foi aberto no último dia 17, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

No início de setembro, a ONG Me Too Brasil recebeu denúncias de várias pessoas contra o ex-ministro. As informações foram inicialmente divulgadas pelo portal Metrópoles, e confirmadas posteriormente pela ONG.

Silvio Almeida foi demitido no dia seguinte da divulgação das notícias, após encontro com o presidente Lula. Ele foi o quinto ministro a deixar o governo.