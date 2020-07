“Angustiado”, diz Léo Santana sobre ficar três meses sem malhar após cirurgia

“Fiz só fisioterapia. Isso me frustrava muito, me deixava angustiado. Eu amo fazer musculação, amo me exercitar, quem me conhece sabe muito bem disso. Então, três meses assim parado, coisa que nunca tinha acontecido comigo antes. Mesmo no anonimato nunca fiquei tanto tempo sem sair de casa, sem trabalhar”, contou Léo para o veículo.

Passando a quarentena na Bahia com a namorada, a dançarina Lore Improta, ele disse como está lidando com o tédio e a ansiedade. “É tenso, difícil, mas ao mesmo tempo eu tomo isso como algo para ensinamento também. Ter mais paciência com tudo, ser mais coerente, sensato. Tenho aprendido muito, tendo mais tempo também de aprender outras coisas que eu não tinha tempo”, concluiu.