Angra dos Reis entra em estágio de atenção por causa da chuva

A Secretaria de Defesa Civil de Angra dos Reis, na costa verde fluminense, decretou hoje (3) estágio de atenção para o município. O secretário Jairo Souza disse à Agência Brasil que, diante da previsão de chuvas fortes na região, está sendo feito um acompanhamento constante da situação no município.

“Temos monitoramento durante 24 horas dos pluviômetros e ficamos avaliando os índices de chuvas. Na medida em que a chuva atingir um determinado limite, a gente vai enviar um SMS de alerta, e se a chuva aumentar manda mensagem de alarme. Começou a chover forte agora, estamos monitorando”, disse.

O secretário lembrou que Angra dos Reis já sofreu com deslizamentos de terras que provocaram mortes de moradores, como os que ocorreram no dia 1º de janeiro de 2010, quando 53 pessoas perderam a vida. Segundo Jairo Souza essas situações difíceis levam o município a ter preocupação com a intensidade de chuva. “Nós estamos sempre preocupados em relação a isso. A população já sabe o que tem que fazer e onde ir para os pontos de apoio quando recebe as mensagens no celular”, contou.

Rio de Janeiro

Na capital fluminense, a previsão para as próximas horas é de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte, com possibilidade de ocorrência de rajadas de vento e raios, começando pela zona oeste e se estendendo a outros pontos da cidade. De acordo com o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva moderada a forte, somados ao calor, à alta umidade e associados à passagem de uma frente fria sobre o oceano, atuam sobre a região da Baía de Sepetiba.

A previsão de chuva e de ventos no Rio permanece até o fim de semana, mas a intensidade poderá ser moderada. As temperaturas devem variar entre 20 e 32 graus Celsius (ºC).