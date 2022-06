Angra contrata técnico Filipe Sudré e mais 13 atletas para a sequência do Campeonato Carioca A2 Time estreia na Taça Corcovado diante do Maricá, dia 22 de junho, no estádio Jair Toscano

O Angra dos Reis anunciou a contratação do técnico Filipe Sudré para a sequência do campeonato Carioca da Série A2. O treinador, que, no Rio de Janeiro, acumula passagens pelo Macaé e recentemente teve destaque no Brasil de Pelotas-RS, iniciou o trabalho na última sexta-feira com a missão de levar a equipe à elite do futebol carioca.





A chegada do profissional e sua comissão é a principal mudança dentro da reformulação realizada pelo grupo que gere o futebol do clube. Além de Filipe Sudré, a diretoria encorpou o elenco com dez atletas que não disputaram o primeiro turno. A ideia é mudar o pensamento e criar um novo ambiente.

– Quando recebi o convite para comandar a equipe profissional não pensei duas vezes. Vim para o Angra dos Reis para fazer história. Sei da capacidade dos jogadores, do tamanho do clube e a importância que temos para a cidade. A torcida pode ter certeza que empenho e dedicação não vão faltar – disse o novo treinador.

Temos que pensar jogo a jogo. Teremos um total de 11 dias pela frente de muito trabalho, e vamos trabalhar muito. Vou fazer treinos em dois períodos para que possamos chegar forte no dia da nossa estreia do segundo turno. Só assim, com muito trabalho, poderemos almejar grandes resultados dentro da competição – encerrou Filipe Sudré

O Angra dos Reis estreia na Taça Corcovado diante do Maricá, no dia 22 de junho, no estádio Jair Toscano. Na fase de grupos, o time enfrentará ainda o Sampaio Corrêa, Artsul, Volta Redonda, Friburguense e Gonçalense.

E MAIS:

E MAIS: