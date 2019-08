Anglo: expectativa é de produção próxima a 22 mi/t no Minas-Rio em 2019

A Anglo American está concluindo nesta semana as obras de alteamento a jusante de sua barragem em Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, afirmou o presidente da companhia no Brasil, Wilfred Bruijn. A Anglo aguarda agora a licença de operação da barragem de rejeitos, em análise pelo governo de Minas Gerais. O executivo estimou que a companhia atinja uma produção próxima de 22 milhões de toneladas de minério de ferro no Brasil este ano.

“Este ano, no primeiro semestre, tivemos já uma produção de 10,8 milhões de toneladas, o que a gente espera poder ser uma referência boa também para o segundo semestre, chegando próximo de 22 milhões de toneladas ao longo do ano, o que seria uma marca bastante boa”, disse em palestra no III Encontro Nacional dos Municípios Mineradores.

Depois de ter as operações paradas ao longo de 2018 por conta de problemas de vazamento de polpa de minério em seu mineroduto de 529 quilômetros, a companhia retomou as operações da Etapa 3 em dezembro passado. Bruijn disse acreditar que a Anglo possa chegar rapidamente à conclusão da capacidade plena do Minas-Rio, de 26,5 milhões de toneladas anuais.

