Anglo American tem queda na produção do 1º trimestre e reduz projeções para 2020

A Anglo American divulgou hoje que sua produção total diminuiu 4% no primeiro trimestre de 2020 ante igual período do ano passado, diante dos efeitos do novo coronavírus.

Com as incertezas geradas pela pandemia, a mineradora reduziu algumas de suas estimativas de produção para este ano. No caso da mina de minério de ferro de Kumba, a previsão foi revista para baixo em 3,5 milhões a 4,5 milhões de toneladas, enquanto a de carvão térmico foi cortada em 4 milhões de toneladas.

A Anglo, contudo, manteve suas projeções anuais para o minério de ferro produzido no projeto brasileiro de Minas-Rio, assim como para cobre, níquel e carvão metalúrgico.

Também em função do coronavírus, a mineradora está reduzindo seus custos operacionais em ao menos US$ 500 milhões e cortou seu plano de investimento para este ano em US$ 1 bilhão. Fonte: Dow Jones Newswires.