Anglo American tem queda de 94% no lucro de 2023, a US$ 283 milhões, e frustra expectativas

A mineradora Anglo American divulgou nesta quinta-feira, 22, que teve lucro líquido de US$ 283 milhões em 2023, 94% menor do que o ganho do ano anterior, em função de baixas contábeis e quedas nos preços de commodities. O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro anual de US$ 2,44 bilhões.

O Ebitda subjacente – medida preferida da empresa – caiu para US$ 9,96 bilhões no ano passado, ante US$ 14,5 bilhões em 2022. O número, porém, ficou um pouco acima do consenso da FactSet, de US$ 9,83 bilhões.

A receita anual da Anglo, por sua vez, recuou para US$ 30,65 bilhões, vindo ligeiramente abaixo da projeção do mercado, de US$ 30,83 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

